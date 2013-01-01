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Потерпевшими по делу Майдана признаны 1500 человек

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Потерпевшими по делу преступлений против участников акций с 30 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости признаны более 1500 человек.

Об этом сегодня, 2 октября, сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

«На сегодняшний день, потерпевшими по делу признаны более 1500 человек. У нас есть подозреваемые, непосредственно исполнители, начиная с 30 ноября 2013 года и заканчивая 20 февраля 2014 года по каждому из эпизодов», - сообщил Горбатюк.

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