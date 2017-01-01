Москва обвинила Вашингтон в захвате российского генконсульства в Сан-Франциско

Министерство иностранных дел России назвало сотрудников спецслужб США, проводивших обыски в здании российского генконсульства в Сан-Франциско, захватчиками, а также выразило решительный протест против очередной враждебной акции Вашингтона. Заявление размещено на сайте ведомства в понедельник, 2 октября.

«Сегодня ими (властями США ) полностью захвачены все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско – жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция Генконсула», — сказано в заявлении.

Указывается, что входные двери в здание были взломаны, а внутри был проведен обыск. В заявлении говорится, что Россия оставляет за собой право на ответ. «Вашингтоном совершено новое грубейшее нарушение международного права. С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью», — указали в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что никогда не давали и не дают Вашингтону согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, а также разрешения на вторжение на свои объекты.

«Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики.

Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», — добавили в ведомстве.

МИД также оставил за собой право на ответ и напомнил, что краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. «Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили в ведомстве.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это «обход» и «инспекция».

Двумя днями ранее власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.