Отец «стрелка из Лас-Вегаса» был в списке самых опасных преступников ФБР США

Отец «стрелка из Лас-Вегаса» Стивена Пэддока, устроившего самую кровавую бойню в истории США, расстреляв из окна гостиницы посетителей музыкального фестиваля, числился в списке самых опасных американских преступников по версии ФБР. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию местных правоохранительных органов и слова брата преступника.

Бенджамин Пэддок был внесен в список ФБР после того, как он сбежал из федеральной тюрьмы в Техасе в 1960 году.

Ранее он был приговорен к 20 годам колонии за ограбление банка. Отец «стрелка из Лас-Вегаса» числился в криминальных сводках под разными именами, включая Брюса Эриксена.

2 октября родной брат стрелка Эрик Пэддок на пороге своего дома в городе Орландо (штат Флорида) сообщил журналистам, что родился, когда его отец скрывался от правоохранительных органов. «Я его не знал. Мы его не знали. Он никогда не был с нашей мамой», - подчеркнул он.

По его словам, он еще пять дней назад созванивался с братом.

При этом Эрик Пэддок настаивает на том, что его брат не имел отношения ни к каким религиозным или политическим организациям.

Сотрудники правоохранительных органов в США уже опровергли информацию о причастности «стрелка из Лас-Вегаса» к террористическим группировкам. Ранее СМИ писали о том, что ответственность за произошедшее в штате Невада взяли на себя боевики «Исламского государства».

В частности о том, что ИГ взяло на себя ответственность за кровавую стрельбу в Лас-Вегасе, сообщила организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в социальных сетях.

Трамп почтил минутой молчания память погибших в Лас-Вегасе

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания Трамп в 14:45 почтили минутой молчания память погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Траурная церемония прошла на южной лужайке Белого дома.

Перед официальной резиденцией главы американского государства также собрались несколько десятков сотрудников аппарата Белого дома и был выставлен почетный караул.

Никто из участников церемонии, продлившейся несколько минут, не произносил речей, первая чета государства лишь склонила головы после того, как три раза ударил колокол, отмечает ТАСС.

Поздним вечером 1 октября во время выступления известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина на сцене под открытым небом рядом с одним из развлекательных комплексов злоумышленник начал беспорядочную стрельбу. Трагедия произошла во время фестиваля Route 91 Harvest.

По предварительным данным, преступник лично принес оружие на территорию отеля. При этом сообщалось, что незадолго до того, как он начал стрелять, в его комнату заходил один из сотрудников гостиницы, но не заметил ничего подозрительного.

Стрелок - 64-летний Стивен Пэддок - покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено в номере отеля, с балкона которого он, по предварительным данным, вел огонь из автоматического оружия.