В Берлине эвакуировали десятки тысяч из-за бомбы времен Второй мировой

В берлинском районе Шенеберг эвакуированы 10 тысяч человек из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает Tagesspiegel, бомбу обнаружили в понедельник, 2 октября, около 11.30 во время строительных работ на бывшей станции Вильмерсдорф.

Бомба весом 250 кг находилась прямо под железнодорожными путями. Полиция решила эвакуировать людей в радиусе 500 метров. Эвакуация началась в 17.20 по местному времени и продолжалась до поздней ночи.

Помимо многоквартирных домов были эвакуированы также жители одного из домов престарелых, а также сотрудники организаций, работающих неподалеку

, включая работников радиостанции Deutschlandradio. Ее вещание было на короткое время прервано.

В районе, где нашли бомбу, ограничили движение общественного транспорта. По словам саперов, бомбу нельзя переместить, ее необходимо уничтожить на месте.

Напомним, в августе аэропорт Берлина Тегель закрывали на несколько часов из-за обезвреживания советской бомбы времен Второй мировой войны.