Кровавая бойня в Лас-Вегасе: в доме стрелка-миллионера нашли взрывчатку и гору оружия

Шериф американского города Лас-Вегас Джозеф Ломбардо объявил, что в доме стрелка, устроившего самую кровавую бойню в истории Соединенных Штатов, в ходе обысков были найдены 19 единиц оружия, взрывчатка и тысячи патронов, сообщает The New York Times. Полиция в настоящий момент также изучает обнаруженные электронные устройства, назначение которых пока остается тайной, пишет Newsru.

«Теперь я могу привести точные сведения о результатах обыска в доме злоумышленника в Меските, штат Невада», - заявил Ломбардо на пресс-конференции. По его словам, еще 23 единицы огнестрельного оружия были также найдены в гостиничном номере 64-летнего Стивена Пэдокка в Лас-Вегасе. Преступник при атаке использовал несколько автоматов из своего обширного арсенала, отметил шериф.

Полицейские нашли оружейный магазин, где отоваривался Пэддок, и по словам генерального менеджера, у «постоянного клиента» имелись все необходимые бумаги и не было проблем с законом.

Ломбардо сообщил, что

число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59 человек, а количество пострадавших увеличилось до 527 человек.

Пэддок прошел необходимые проверки перед покупкой оружия. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на владельца магазина, продавшего мужчине оружие. В магазине при этом не стали раскрывать, какое именно оружие и в каком количестве приобрел Пэддок. Представители торговой точки сообщили, что могут поделиться такими сведениями только с властями.

Поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по латвийскому времени) во время выступления известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина на сцене под открытым небом рядом с одним из развлекательных комплексов злоумышленник начал беспорядочную стрельбу.

По предварительным данным, преступник лично принес оружие на территорию отеля в свой номер, который он снимал с минувшего четверга.

При этом сообщалось, что незадолго до того, как он начал стрелять, в его комнату заходил один из сотрудников гостиницы, но не заметил ничего подозрительного.

Пенсионер-мультимиллионер

Стивен Пэддок (64 года) покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено в номере отеля на 32-м этаже, с балкона которого он, по предварительным данным, вел огонь из автоматического оружия.

Звучит нелепо, но самый кровавый теракт в истории Соединенных Штатов - дело рук 64-летнего американского пенсионера.

Устроивший бойню в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был богатым человеком. Свои миллионы, по словам брата Эрика, он заработал благодаря удачным инвестициям в недвижимость. Но

о каких-то финансовых трудностях, которые мог бы испытывать Стив перед нападением, брат не знает.

Спустя несколько часов после произошедшего организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в социальных сетях, объявила, что ответственность за кровавую атаку взяли на себя боевики группировки «Исламское государство».

Сотрудники правоохранительных органов США, впрочем, доказательств причастности стрелка к исламистам не нашли.

Между тем власти округа Кларк в штате Невада, на территории которого расположен Лас-Вегас, объявили режим ЧП из-за кровавой бойни, сообщает ТАСС. Как отмечается, введение такого режима необходимо, в частности, для оперативного привлечения всех профильных служб и ведомств для расследования трагедии и оказания помощи пострадавшим.





