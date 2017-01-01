Чиновник США раскрыл, как России удалось избавиться от наблюдателей на «Западе-2017»

Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал, что Россия разделила военные учения «Запад-2017» на несколько частей, чтобы избавиться от обязанности приглашать международных наблюдателей.

По словам Ходжеса, Россия и Белоруссия, которые устроили совместные учения «Запад-2017» привлекли 12 700 солдат - это максимальное количество, превысив которое нужно было бы приглашать наблюдателей из Европейских организаций по безопасности и сотрудничеству.

«Я предполагаю, что в учениях участвовали более, чем 40 тысяч солдат», - заявил американский генерал.

Ходжес говорит, что Россия и Белоруссия разделили учения на более мелкие маневры, но они все были между собой связаны.

Напомним, что ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что в недельных военных учениях «Запад - 2017» было задействовано в несколько раз больше военнослужащих, чем было объявлено, были проведены бомбардировки и другие опасные действия в непосредственной близости от стран Балтии.

Учения «Запад 2017» проходили с 14 по 20 сентября.