«Женщина предупредила, что все умрут»: что известно о подруге стрелка из Лас-Вегаса

В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли по меньшей мере 58 человек, более 515 получили ранения, сообщили в городской полиции. Там же назвали имя преступника - это 64-летний местный житель Стивен Паддок.

Las Vegas Mandalay Bay shooter Stephen Paddock and his roommate Marilou Danley. #LasVegasShooter 😈😈 #LasVegas pic.twitter.com/BjAxRD3bVv— Abhay Shinde(Abby) (@Iamabby13) October 2, 2017

Известно, что его сопровождала его сожительница, местоположение которой уже установила полиция.

Полиция Лас-Вегаса опубликовала в твиттере фотографию женщины по имени Мэрилу Дэнли, которую разыскивали для допроса в связи со стрельбой в Лас Вегасе. Позднее на брифинге шериф города описал ее как «компаньона» стрелка.

Made a map to show how far the shooter was from Mandalay Bay #vegasshooting #LasVegas #route91 pic.twitter.com/JlaVtCxKiH— abraham llefi (@abellefi) October 2, 2017

Журналисты нашли Дэнли в соцсетях. На ее странице в Фейсбуке было множество фото с детьми и внуками, теперь ее страница удалена. В описании профиля Дэнли было указано «гордая бабушка и мама, которая живет на полную».

В социальной сети LinkedIn Дэнли описывала себя как специалиста в индустрии казино и азартных игр.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH— LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Exclusive look at Vegas hotel room, a year before shooting https://t.co/m3Hq8a1eEB— Fox News (@FoxNews) October 3, 2017

По данным полиции, Дэнли 62 года, она жила со стрелком в Меските. Публичные данные показывают, что она жила в одном доме со Стивеном Паддоком с января 2017 года. Раньше она жила в том же штате, в Неваде, а до этого — в Огайо, Арканзасе и Теннесси.

Эта стрельба стала самой смертоносной в истории США.

Предыдущий «рекорд» принадлежал афганцу Омару Матину, завсегдатаю гей-клуба в городе Орландо (штат Флорида, США). 13 июня 2016 года он атаковалпосетителей заведения и расстрелял 49 человек.

Перед совершением преступления он принес присягу лидеру запрещенной в России организации «Исламское государство» Абу Бакру аль-Багдади.