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Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Lenta.ru
Михаил Саакашвили | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил адвокат политика Маркиян Галабала, передает агентство «Украинские новости».

«Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие «политическое убежище»», — сказал юрист.

По словам адвоката, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

Михаил Саакашвили
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