Арест Навального - это подарок к 65-летию Путина? Песков комментирует

В Кремле прокомментировали предположение, что заключение Алексея Навального под стражу на 20 суток - это подарок президенту Владимиру Путину на 65-летие. Ранее такое объяснение полушутя предложил сам оппозиционер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал этот вопрос: «Призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону».

Навальный был задержан утром 29 сентября на выходе из своего дома. Оппозиционер собирался ехать в Нижний Новгород, где у него был запланирован митинг, который местные власти поначалу согласовали, затем отозвали согласование, на основании чего посчитали мероприятие незаконным и в конечном счете задержали его участников.

В тот день после задержания Навальный провел в ОВД около 10 часов без протокола обвинения. В конце дня ему все же было предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). После этого Навального выпустили из ОВД.

2 октября суд назначил Навальному 20 суток административного ареста. Это означает, что 7 октября, когда президенту Путину исполнится 65 лет, оппозиционер будет находиться под стражей.