«Игры» в Балтийском море: кто-то должен быть Фомой неверующим

«Это позорно», - так говорит о приведших в никуда судебных делах катастрофы парома «Эстония» Ютта Рабе. Она — немецкая журналистка, которая долгое время работала в ведущих германских СМИ и расследованию катастрофы посвятила 10 лет своей жизни. Рабе обоснованно называют одним из самых знающих экспертов мира по этому делу. О крушении «Эстонии» Рабе сняла 14 документальных, один художественный фильм «Балтийский шторм» («Baltic Storm», 2003), написала книгу «Эстония. Трагедия крушения одного корабля» (на русский переведена под названием «Гибель парома «Эстония»») и на протяжение всех этих лет помогала журналистам всего мира, рассказывая скрываемые факты катастрофы «Эстонии».

Несмотря на запрет, она совершала погружения к остову корабля, пока в 2000 году Швеция не выдала ордер на арест Рабе и ей было запрещено въезжать в страну. Рабе, несмотря на замалчивание вовлеченных стран, угрозу от спецслужб и противодействие различных государственных структур, чиновников и правоохранительных органов, с годами удалось раскрыть новые факты и найти новых свидетелей.

Однако спустя несколько лет после съемок художественного фильма Ютта Рабе по финансовым причинам была вынуждена прекратить исследовательскую работу и уйти из журналистики, где из-за своих смелых расследований она больше не могла найти работу. Рабе ставили палки в колеса и при создании документальных фильмов — не только об «Эстонии», на любую тему.

«В этот момент понимаешь, что надо спасать свою жизнь. У меня семья, надо оплачивать счета», - в беседе с порталом TVNET рассказала Рабе.

Она отметила, что в любой момент была готова вновь взяться за расследование, если свидетели и другие вовлеченные в дело люди были бы готовы говорить о катастрофе открыто, а не лишь при выключенной камере.

Рабе признает, что в течение последних лет новой информации о крушении «Эстонии» нет. Близкие погибших эстонских пассажиров, которые объединились в организацию ELA (Estonia Litigation Association) пытались способствовать рассмотрению дела в Парижском суде, где оно находится уже 21 год, однако по-прежнему не было судебного разбирательства, чтобы наказать виновных. Дело рассматривается во Франции, поскольку эта страна не связана с катастрофой.

«Это позорно, - говорит о зависших судебных процессах Рабе. - Судья Парижского суда по делу о катастрофе «Эстонии» упрямый и настаивает — чтобы двигать судопроизводство вперед, необходимо разрешение всех жертв катастрофы «Эстония». Действия суда по этому делу, по моему мнению, очень пристрастны. Как известно, некоторое время назад близкие шведских погибших (SEA) также подали просьбу в Европейский суд по правам человека, однако получили отказ, что было очень необычно.

Дело было прекращено нетипично быстро, не было проведено никакого расследования. Иск был отклонен, к тому же это сделал судья из Эстонии, что является абсурдом, поскольку судья не может представлять страну, граждане которой погибли в катастрофе. Это непостижимо».

Надежда найти какую-либо ясность медленно гаснет?

Все эти иски, огромные судебные издержки. Ни у кого (из близких погибших и пострадавших) денег больше нет. Родственники не хотят больше вкладывать в адвокатов, которые от этого процесса в наибольшем выигрыше, поскольку хорошо заработали.

Вы тоже прекратили...

Я не прекратила, меня заставили. К тому же, что даст то, что люди тебе что-то рассказывают, но не хотят об этом говорить на камеру и раскрывать свое имя?

Люди, которые дают информацию, позже не готовы официально ее подтверждать, поскольку боятся.

Несмотря на то, что близкие шведских погибших требуют новое расследование, не похоже, что будет какое-то движение, поскольку ни одно правительство вовлеченных стран не возьмется за это. У Эстонии по этому делу был очень хороший молодой прокурор Маргус Курм. Он энергично пытался дело расследовать, однако очень быстро столкнулся с противостоянием политических сил, его дальнейшая работа была нежелательна. Если все три вовлеченные страны — Швеция, Финляндия и Эстония — не хотят расследовать произошедшее, рано или поздно расследование зайдет в тупик, поскольку больше не будет доступной информации.

Но сейчас информации достаточно, чтобы начать новое расследование...

Я не знаю, что еще необходимо, чтобы эти страны начали новое расследование. Надо понять, что они просто этого не хотят. Для Швеции, Финляндии и Эстонии дело о катастрофе «Эстонии» закрыто. Они довольны выводам международной комиссии. Страховщики уже выплатили компенсации по искам. Страховая компания Lloyds выплатила компенсации всем — пострадавшим, близким погибших, паромной компании Estline. Lloyds — страховщик и немецкой верфи «Meyer – Werft», которая строила «Эстонию» и была признана виновной, поскольку у построенного ею парома были констатированы технические неточности. Lloyds не заинтересован, чтобы это дело продвигалось вперед, поскольку это снова означало бы большие расходы.

Насколько большие компенсации?

Суммы, которые выплачивались близким погибших в катастрофе и пострадавшим, не были большими. Страховка за корабль была большой, кажется 60 млн долларов США, это внушительная сумма для одного старого корабля. Когда страховщик выплатил компенсацию, с его получателями была заключена договоренность, что они никогда ничего больше просить не будут. Есть люди, которые не подписали такую договоренность, они могли бы начать настаивать на том, что необходимо новое расследование, однако это, как я сказала, означало бы большие траты.

Катастрофа «Эстонии» - это что-то схожее с терактами 11 сентября 2001 года в США. Люди что-то подобное никогда не забудут. Единственная надежда, что появится вестник из правительства, который официально и публично выступит с чем-то, что мы не знаем, взяв за это полную ответственность.

Несколько лет назад случайно встретила женщину, которая в свое время работала в немецкой компании, проверявшей в свое время образцы металлических частей корпуса «Эстонии». Эта компания была единственной, которая утверждала, что никакого взрыва на корабле не было. Она руководила следственной комиссией, которая проверяла металлические образцы. Эта женщина мне рассказала, что ее отчет о проверках и выводах на самом деле был таким же, как и у других компаний — в нем подтверждалось, что произошел взрыв, однако руководитель компании исказил выводы. Журналисты в тот момент были готовы начать сбор материалов, делать сюжеты, однако женщина сообщила, что не будет говорить об этом публично, поскольку это будет стоить ей жизни. Если руководство крупных национальных компаний фальсифицирует документы, что мы можем хотеть?

21 век, Европа и вроде как демократия. Как такое возможно?

Ах, забудьте об этом. Ложь вокруг, во всех областях. Никто больше этому не удивляется и никто против лжи не протестует.

Если бы эта ложь была раскрыта в период с 1995 по 2000 год, люди бы устроили демонстрацию, были бы протесты. Сегодня ни у кого больше нет мотивации протестовать, поскольку ложь стала привычным явлением.

Люди от политиков не ждут ничего иного кроме лжи. Как только политики открывают рот, из их уст текут потоки лжи. Мы понимаем, что так происходит во всем мире. Дело о крушении «Эстонии» - лишь небольшой пункт в море лжи Европы и всего мира.

Если посмотреть на то, как в Европейском Союзе делят деньги, на что они направляются, и как контролируется их использование… это огромное болото.

У нас в Германии многие удивлены результатами выборов. Я — нет, поскольку люди потеряли веру в то, что правительство, политики и госуправление делают что-то на их благо. Правительство, политиков и чиновников в первую очередь волнуют они сами, товарищи по партиям и круг приближенных.

Ангела Меркель (канцлер страны) здесь, в Германии, почти потеряла поддержку, но ее это нисколько не волнует, ей кажется, что она ничего неправильного не сделала. Они не поняли сигнал народа и не видят необходимости что-то менять в своих действиях и поведении. Пока какая-то оппозиционная партия не получит большинства, все продолжится, как обычно. Жителей Германии это раздражает. Мой прогноз — в течение следующего года здесь будут насильственные демонстрации. Думаю, что даже полиция не сможет их остановить.

Что делать?

Сдаваться — не вариант. Организациям близких погибших надо продолжать продвигать судопроизводство в Париже. Надо настаивать на повторном расследовании. Может в какой-то момент, когда результаты выборов изменят расклад сил, политические игры, может появится возможность возобновить расследование. В границах возможного все, что не стоит огромные суммы и не занимает все время жизни, надо делать.

Вам сейчас разрешено въезжать в Швецию?

Да, мне тогда пригрозили судом и тюрьмой. Они отменили запрет. В Швеции есть закон — если в течение пяти лет человек не предстает перед судом, дело надо закрывать. На этом же настаивает и Джулиан Ассанж, однако в его случае это не случилось. В 2006 году я получила письмо от прокурора Швеции, где было указано, что запрет отменен. Каждый раз, когда я направляюсь в Швецию, я держу это письмо в кармане. Никогда ничего нельзя знать наверняка (смеется).

За это время Вы слышали что-то о пропавших членах экипажа и пассажирах корабля?

Я слышала про это, не знаю, правда или нет. Но многое указывало на то, что они могли быть включены в программу защиты свидетелей. Никогда ни одного из них не встречала. Также не было возможности людей, которые их видели или что-то о них знали, уговорить встать перед камерой. Один из медиков сразу же после спасательной операции рассказал в интервью шведским СМИ, что со вторым капитаном «Эстонии» Аво Пихтой находился на спасательном вертолете, и капитан сказал, что он с эстонского острова Хийумаа. Как иначе этот медик мог знать столь специфичную деталь?

Я себя почти загнала в могилу с этими свидетельствами. Говорила с медсестрами, которые создавали список и записывали информацию о спасенных.

Все, кто в первые часы после катастрофы парома дал эти, по моему мнению, правдивые свидетельства, позже утонули в какой-то единой «Балтийской амнезии».

Они все позже утверждали, что все забыли. Как медсестра что-то такое может забыть, если к ней попадает 13-15 пострадавших в крупнейшей катастрофе века, если она записывает их имена и информацию, которая позже передавалась полиции? Как? Что я могу сказать этим людям? Они испугались, они не хотели, чтобы их выкинули с работы.

Но вопрос остался без ответа — что произошло той ночью на корабле...

Именно так! Сказочно, неправда ли? Мы живем в 21 веке, Скандинавские страны — лучше эксперты в кораблестроении, которые утверждают абсурдные вещи. Их пояснение того, как «Эстония» затонула, оспаривает все законы физики. Я не понимаю, почему люди верят этим так называемым «экспертам». К тому же карьера этих экспертов успешно развивалась, они все, не учитывая тех, кто вышел на пенсию, за эту ерунду получили повышение. Можете себе это представить? Разве рядовой учитель, профессор университета может себе что-то такое позволить? Скорее всего он попал бы в суд. Люди бы сказали — закройте ему рот, он говорит глупости!

Нас с малых лет учили верить объективным научным доказательствам. Тогда, пожалуйста, предоставьте научно доказанные аргументы! Если бы кто-то смог мне внятно объяснить причины крушения «Эстонии», основываясь на законах физики, я была бы первой, кто сдался и сказал — это выглядит убедительно, остановимся на этом. Однако теория, которую выдвинула и позднее отчаянно пыталась доказать международная комиссия, абсурдна.

Журналисты постоянно ставят под сомнение официальные причины крушения парома, это хорошо, поскольку ответственные лица не должны успокаиваться и думать, что им все сошло с рук. Кто-то все время должен «держать перст в ранах» (быть Фомой неверующим. - Прим.ред)*.

* Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в бок Его, не поверю». - Евангелие от Иоанна 20 стих 25.