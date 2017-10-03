ИГ показало видео с «пленными российскими солдатами». Россия все отрицает

Террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов.

На видео один из мужчин называет свое имя — Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района (вероятно, Московской области).