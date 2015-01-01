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Госдепартамент США принял решение о высылке 15 кубинских дипломатов

NEWSru.com
Фото: Reuters/ScanPix

Вашингтон высылает 15 кубинских дипломатов с территории США. Это, по мнению Вашингтона, стало ответом на скандал вокруг атак на сотрудников Госдепартамента этой страны на Кубе с использованием неизвестного акустического оружия.

По информации агентства AP, во вторник, 3 октября, Госдепартамент передал послу Кубы в США список из 15 человек, которые должны покинуть территорию страны в течение недели. При этом в Вашингтоне заявили, что этот шаг нацелен на восстановление паритета относительно количества дипломатов в обеих странах.

США
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