Глава Каталонии намерен объявить о независимости «в ближайшие дни»

Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней, заявил глава женералитета Карлес Пучдемон в интервью ВВС. Как отмечает британская телекомпания, это его первое интервью с момента референдума о независимости, который прошел в Каталонии в воскресенье при жестком противодействии испанских властей.

ВВС в ночь на среду обнародовала лишь некоторые выдержки из интервью. Произошло это вскоре после выступления короля Испании Филиппа VI, который обвинил власти Каталонии в «неприемлемой нелояльности» и безответственности. По времени интервью с Пучдемоном было взято незадолго до этого.

Глава исполнительной власти Каталонии в интервью сообщил, что в настоящее время никаких контактов между его правительством и властями в Мадриде нет. Он также раскритиковал позицию Евросоюза, состоящую в том, что происходящее - это внутреннее дело Испании.

Catalan referendum: Region's independence 'in matter of days'

Отвечая на вопрос о провозглашении независимости, Пучдемон заявил, что его правительство намерено действовать «в конце нынешней недели либо в начале следующей».

На вопрос о том, что он будет делать в случае прямого вмешательства испанского правительства, которое может попытаться установить контроль над властями в Каталонии, он подчеркнул: «Это будет ошибка, которая изменит всё».

Референдум о независимости Каталонии прошел в воскресенье, 1 октября. В ходе него в пользу независимости региона от Испании высказались 90% пришедших на участки местных жителей. Власти Испании отказались признавать плебисцит. Аналогичной позиции придерживаются и в Евросоюзе.

В ходе референдума полиция пыталась предотвратить участие граждан в голосовании, в результате чего происходили стычки сторонников отделения с правоохранителями. Пострадало около тысячи человек.

Чего не сказал король

Выступления короля Филиппа IV в Каталонии ждали многие. В своем материале ВВС обращает внимание на то, чего не сказал король - а, по мнению многих, должен был.

Он не упомянул о многочисленных актах насилия по отношению к каталонцам, собравшимся у избирательных участков в воскресенье. Не призвал к немедленному диалогу между властями Испании и Каталонии. Не сказал ни слова о стремлении каталонцев к независимости или же хотя бы к проведению легитимного референдума. Он также не сказал ни одного слова по-каталонски.

Между тем в Каталонии во вторник около 700 тысяч человек вышли на массовые акции протеста в рамках всеобщей забастовки в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости.