Подругу стрелка из Вегаса доставили в США из Филиппин

Австралийка Мэрил Дэнли, которую считают подругой Стивена Пэддока, открывшего стрельбу у казино Mandalay Bay в центре Лас-Вегаса и убившего 59 человек, прибыла в США. Как сообщает телеканал ABC, 3 октября она прилетела в Лос-Анджелес из Филиппин, где была встречена сотрудниками ФБР.

В правоохранительных органах страны утверждают, что она «представляет интерес для следствия» и будет допрошена.

По данным следствия, Пэддок незадолго до убийства людей предположительно перевел своей подруге 100 тысяч долларов. По информации американских СМИ, Пэддок и Дэнли состояли в отношениях в течение нескольких лет. На момент стрельбы в Mandalay Bay она находилась на Филиппинах.