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Страшные подробности убийства журналистки на подлодке

rus.postimees.ee
Петер Мадсен | Фото: REUTERS/Scanpix

Датский окружной суд продлил на четыре недели арест изобретателя Петера Мадсена, которого подозревают в убийстве шведской журналистки. Кроме этого в компьютере Мадсена обнаружены ссылки на видео шокирующего содержания.

30-летня шведская журналистка Ким Валл пропала в Копенгагене 10 августа. Последний раз ее видели на подводной лодке Мадсена в местном заливе. Позже ее тело было найдено в расчлененном виде, пишет Postimees.ee.

Датские СМИ сообщают, что в компьютере изобретателя были обнаружены ссылки на видео, на которых пытают и убивают женщин. Сам Мадсен свою причастность к убийству отрицает.

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