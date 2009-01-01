Полански снова обвинили в изнасиловании; он надругался над школьницей

Ренате Лангер официально заявила о том, режиссер Роман Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года, когда ей было 15 лет.

Она заявила, что заявление в полицию подано и предоставила The New York Times. Таким образом, Лангер стала четвертой женщиной, которая публично обвинила режиссера в сексуальном насилии.

На вопрос почему это вскрылось только сейчас, бывшая актриса не хотела травмировать своих родителей и не шокировать близких.

Ренате Лангер познакомилась с Романом Полански, когда, будучи старшеклассницей,

работала в модельном агентстве в Мюнхене. С разрешения родителей она навестила режиссера в его доме в швейцарском Гштааде, чтобы обсудить возможную роль в кино. Она утверждает, что Полански изнасиловал ее в спальне своего дома, несмотря на оказанное сопротивление. На следующий день девушка покинула Гштаад, но из-за стыда и страха не рассказала о произошедшем родителям.

Через месяц после этого Полански связался с ней, извинился за свое поведение и предложил роль в фильме «Что?» с Марчелло Мастрояни. Этот фильм критики позже назвали эротической версией «Алисы в Стране чудес». Лангер согласилась при условии, что к ней будут относиться профессионально.

Девушка в одиночку прилетела в Рим и получила небольшую роль в фильме. По ее словам, Полански не пытался приставать к ней. Но однажды в Риме, когда она была одна в доме, он снова изнасиловал ее.

Лангер пыталась защититься и бросила в режиссера бутылку вина, а затем флакон духов. «Это повлияло на всю мою жизнь»,

- говорит она.

Напомним, 84-летний режиссер Роман Полански с 1977 года находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, когда суд в СШАпризнал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер, которой на момент преступления было 13 лет.

Режиссер заключил сделку со следствием, отбыв 42 дня в тюрьме, был выпущен на свободу. Впоследствии судья заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. После этого Полански бежал в Европу.

В сентябре 2009 года режиссер, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в швейцарском Цюрихе по запросу властей США. После 10 месяцев домашнего ареста кинематографиста отпустили под залог в размере 4,5 миллионов долларов, а через год Минюст Швейцарии постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. Защита режиссера продолжает добиваться отмены дополнительного наказания по делу Саманты Геймер, ссылаясь на условия сделки со следствием.