Нас не догонишь! Сбежавшие страусы устроили переполох на шоссе

В Китае с фермы сбежали страусы, после чего решили пробежаться по оживленной автостраде. Птицам удалось пробежать около 50 километров до того момента, как их наконец поймали.

По словам хозяина фермы, на которой страусы прожили до побега шесть месяцев, птицы выдавили дверь своего вольера и сломали державший ее проволочный крючок.

Представляете, какая реакция была у водителей, которым пришлось столкнуться на оживленной автостраде с такими «участниками дорожного движения»!

К сожалению, все закончилось плачевно: через некоторое время четверо из пяти страусов умерли от истощения - не выдержали пятидесятикилометрового забега по жаре.