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В Казахстане разбился самолет: погибла бригада медиков, спешащих к роженице

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Казахстане вечером 3 октября потерпел крушение самолет Ан-28 авиакомпании East Wing с медиками, все они погибли, сообщает Минздрав страны.

По информации ведомства, врачи вылетели из Алматы в город Шымкент для оказания помощи родильнице в тяжелом состоянии.

«Вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович», – говорится в сообщении.

Вскоре связь с самолетом была потеряна. Позже его нашли вблизи Алматы. Обнаружены тела пяти погибших.

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