Опубликовано видео начала бойни в Вегасе: паника людей и замешательство полиции

Обнародовано видео, записанное с нагрудной камеры полицейского. На кадрах - самое начало стрельбы на концерте в Лас-Вегасе.

По данным Los Angeles Times, именно с позиции полицейского каждый может увидеть, что творилось в тот вечер. Заметно, что полицейские какое-то время не могли установить, откуда ведется огонь.

По словам шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, у полиции есть 67 видеороликов с камер.

Напомним, поздним вечером 1 октября во время выступления известного американского исполнителя кантри-музыки Джейсона Олдина на сцене под открытым небом неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay произошла стрельба. По данным полиции, огонь из автоматического оружия с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок.

Мужчина покончил жизнь самоубийством до прибытия полиции, после того как убил 58 человек и ранил еще более 500. Ранее сообщалось, что жертв 59, однако полиция уточнила накануне, что в этом списке фигурирует и сам Пэддок.