Еврокомиссия оштрафовала Amazon на 250 млн евро

Европейский Союз приказал крупнейшем в мире интернет-магазина Amazon выплатить 250 млн евро налогов Люксембурга. Как сообщает Reuters, в Еврокомиссии уверены, что с 2003 года компания получала несправедливую налоговую льготу.

«Люксембург предоставил Amazon нелегальные налоговые льготы. В результате, почти три четверти прибыли Amazon не облагались налогом», - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Вестагер.

В Еврокомиссии отметили, что окончательная сумма неуплаченных налогов еще должна быть рассчитана люксембургскими властями.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия рассчитывала получить от Amazon около 400 млн евро.