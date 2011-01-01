Рейтинг самых богатых людей Эстонии: в списке 11-летняя миллонерша

В свежем рейтинге богачей Эстонии насчитывается 17 человек в возрасте до 30 лет, самая юная из них - занимающая 485-е место 11-летняя Мирабель Саммерфилд - имеет долю в нескольких таллиннских торговых центрах.

Мирабель Саммерфилд вместе с Джеймсом (21), Броди (19) и Космо (16) Саммерфилдами является владелицей основанного в Эстонии концерна недвижимости, которому, например, принадлежат торговые центры Tondi Selver, Norde Centrum и Lasnamäe Centrum, передает Äripäev.

Самым богатым среди молодежи, однако, является создатель и владелец Skeleton Technologies Таави Мадиберк, стоимость активов которого Äripäev оценил в 9,1 млн евро. Предприятие привлекло более 27 млн евро инвестиций, получило также поддержу EAS, его контрактным партнером является Европейское космическое агентство.