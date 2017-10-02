В России обнаружили «самый нелепый» пешеходный переход

В селе Онгурен Иркутской области появился пешеходный переход, который назвали «самым нелепым» в стране. Местные власти установили знаки пешеходного перехода на обочине грунтовой дороги в поле, притом что весь автопарк села составляет не более пяти машин.

Видеозапись, запечатлевшая этот переход, появилась в Instagram 2 октября и разлетелась по Сети, а на следующий день сюжет об этом показали «Вести-Иркутск».

По словам главы села Сергея Хелтухеева, по дороге, на которой оборудовали этот переход, проезжают одна-две машины в месяц, но пришло распоряжение от ГИБДД из райцентра: рядом школа, а значит должна быть и «зебра».

Пришлось вкопать столбы и прибить к ним знаки «Пешеходный переход». До этого в селе не было ни одного дорожного знака, отмечает автор ролика.

Онгурен (в переводе с бурятского «конец пути») - бурятское село в северной части Ольхонского района Иркутской области, центр Онгуренского сельского поселения. Находится примерно в 130 км от райцентра. Население - около 500 человек, сообщается на сайте Irkipedia.ru.