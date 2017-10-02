В России обнаружили «самый нелепый» пешеходный переход

В селе Онгурен Иркутской области появился пешеходный переход, который назвали «самым нелепым» в стране. Местные власти установили знаки пешеходного перехода на обочине грунтовой дороги в поле, притом что весь автопарк села составляет не более пяти машин.
Видеозапись, запечатлевшая этот переход, появилась в Instagram 2 октября и разлетелась по Сети, а на следующий день сюжет об этом показали «Вести-Иркутск».
По словам главы села Сергея Хелтухеева, по дороге, на которой оборудовали этот переход, проезжают одна-две машины в месяц, но пришло распоряжение от ГИБДД из райцентра: рядом школа, а значит должна быть и «зебра».
Пришлось вкопать столбы и прибить к ним знаки «Пешеходный переход». До этого в селе не было ни одного дорожного знака, отмечает автор ролика.
Самый нелепый пешеходный переход России находится в селе Онгурён. До его установки в населенном пункте не было ни одного дорожного знака (по причине ничтожного количества автомобилей, их там пять от силы). И вот пришло указание из райцентра-есть школа, должна быть рядом "зебра". Столбы вкопали, таблички к ним приколотили... А машин так и не прибавляется.
Онгурен (в переводе с бурятского «конец пути») - бурятское село в северной части Ольхонского района Иркутской области, центр Онгуренского сельского поселения. Находится примерно в 130 км от райцентра. Население - около 500 человек, сообщается на сайте Irkipedia.ru.