Курды захватили нефтяное месторождение в Сирии

Отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) захватили нефтяное месторождение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает Анадолу со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, курды установили контроль над городом Эс-Сувар на северо-востоке и Аль-Касра на северо-западе Дейр-эз-Зора.

В частности, отряды курдов взяли под контроль нефтяное месторождение Сефре, расположенное в 22 километрах к востоку от Дейр-эз-Зора и реки Евфрат.

«11 крупнейших нефтяных месторождений Сирии расположены на восточном берегу Евфрата, который делит провинцию на две части. В этих месторождениях сосредоточено около трети всех энергетических ресурсов Сирии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в сентябре силы режима Башара Асада, поддерживаемые Россией, предприняли безуспешную попытку помешать продвижению курдов на восточном берегу Евфрата.