Землетрясение в Мексике: число жертв увеличилось до 369

Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 369 человек. Об этом сообщил представитель гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, больше всего жертв – в Мехико.

«Всего 369 погибших в результате землетрясения 19 сентября, из них в Мехико – 228, в штате Морелос – 74, в Пуэбле – 45, в штате Мехико – 15, в Герреро – шесть, в Оахаке – один», – говорится в сообщении.