В Украине задержан россиянин, переправлявший вьетнамцев через границу

В Харьковской области полиция разоблачила канал незаконной переправки через государственную границу Украины иностранцев. Об этом в среду, 4 октября, сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что правоохранители обнаружили на расстоянии 20 м от государственной границы пятерых человек.

Как выяснилось, в это время 58-летний гражданин России незаконно переправил четырех граждан Вьетнама через государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска. Вьетнамцам, как выяснилось, от 21 до 41 лет. Конечной их целью были страны ЕС.

Следственное управление полиции в Харьковской области открыло уголовное производство по ст. 332 о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Россиянина арестовали. Вьетнамцев же собираются депортировать.