Подруга стрелка из Лас-Вегаса заявила, что не знала о готовившейся бойне

Подруга 64-летнего Стивена Пэддока, устроившего стрельбу по посетителям концерта в американском Лас-Вегасе, не знала о том, что ее сожитель готовит нападение. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил адвокат Мэрилу Дэнли, которая в момент бойни, унесшей жизни 58 человек, находилась на Филиппинах.

«Он никогда не говорил мне и не предпринимал никаких действий, которые вызвали бы у меня беспокойство, не делал ничего такого, чтобы я могла осознать, что он готовит что-то ужасное, вроде того, что произошло», - зачитал журналистам заявление 62-летней Дэнли ее адвокат Мэтт Ломбард.

Женщину, вернувшуюся на днях в США из Манилы, допросили сотрудники ФБР. В своем заявлении она также назвала Пэддока «добрым, заботливым, тихим человеком».

Дэнли призналась, что ей никогда не приходило в голову, что он мог планировать акт насилия в отношении кого-либо.

По словам Дэнли, в настоящее время она в полной мере сотрудничает со следствием. Как пояснила гражданка Австралии филиппинского происхождения, она вернулась в США добровольно, так как знала, что следователи хотели поговорить с ней.

Дэнли, которая дважды была замужем, последнее время проживала вместе с Пэддоком в Меските (штат Невада), а в конце сентября она отправилась на Филиппины. Женщина находилась там и в момент стрельбы, устроенной Пэддоком 1 октября в Лас-Вегасе. При прилете в Лос-Анджелес во вторник вечером ее встретили сотрудники ФБР.

Как заявил накануне журналистам шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо, трудно поверить в то, что принадлежавший Пэддоку обширный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, обнаруженный полицией, он собрал самостоятельно, без чьей-либо помощи.

По версии полиции, на это у мужчины ушло около 20 лет.

По данным следствия, Пэддок тщательно спланировал атаку. В полиции считают, что мужчина вел тайную жизнь на протяжении десятилетий. В минувшее воскресенье во время концерта неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе Пэддок открыл огонь по зрителям из своего номера на 32-м этаже отеля. Жертвами стрелка, согласно последней информации, стали 58 человек, более 480 пострадали.

Пэддок покончил с собой до прибытия стражей порядка.

Джозеф Ломбардо на пресс-конференции в среду заявил, что из больниц выписаны 317 человек, пострадавших при стрельбе. Он уточнил, что их общее число составляло 489, а не 527, как сообщалось ранее.