Бойня в Лас-Вегасе: Подробности «тайной жизни» стрелка

Американец Стивен Пэддок, устроивший 1 октября бойню в Лас-Вегасе (штат Невада), вел «тайную жизнь» и на протяжении десятилетий собирал оружие. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, передает NBC News.

Он сказал, что следователи последние три дня выясняли детали жизни Пэддока, однако не стал приводить никаких примеров. Также он заявил, что власти до сих пор не знают многого о том, каким образом вел свое существование Пэддок.

Причин, побудивших Пэддока пойти на преступление, Ломбардо также не назвал, но указал, что тот планировал сбежать с места бойни.

В автомобиле убийцы было обнаружено более 22 килограммов таннерита, используемого для изготовления взрывающихся мишеней, и 1,6 тысячи боеприпасов.

По ходу расследования в сети появляются всё новые подробности о стрельбе в Лас-Вегасе.



64-летний Стивен Пэддок, в течение 10 минут расстреливавший посетителей музыкального фестиваля, как оказалось,

установил несколько камер видеонаблюдения в своем гостиничном номере и рядом с ним,

пишет mignews.

Полиция утверждает, что Пэддок планировал пути отступления

Полиция Лас-Вегаса нашла в машине Стивена Пэддока, учинившего бойню во время фестиваля, большое количество боеприпасов и тротила. Об этом в местной полиции сообщили на специальной пресс-конференции вечером в среду, 4 октября.

«В автомобиле Стивена Пэддока было найдено 1600 патронов и несколько контейнеров со взрывчатыми веществами общей массой 23 килограмма», - рассказали полицейские, сообщает korrespondent.

Правоохранители утверждают, что

если бы стрелок из Вегаса сумел взорвать свою машину, то жертв было бы в разы больше.

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, у стрелка был план бегства с места преступления, несмотря на то, что он в итоге покончил с собой. Почему полиция сделала такой вывод, Ломбардо не уточнил.

Подруга стрелка, давшая показания, не пролила свет на мотивы его поступка. Она заявила, что массовый убийца был добрым и нежным.

Напомним, 1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.

Что касается подруги стрелка, то по мнению полиции США, она «представляет интерес для следствия». Известно, что женщина приземлилась в аэропорту Лос-Анджелеса, где ее ожидали агенты ФБР. 62-летняя Мэрилу Дэнли прилетела из столицы Филиппин Манилы.

Ранее стало известно, что за неделю до бойни Пэддок перевел на Филиппины 100 тысяч долларов. Расследование трагедии в Лас-Вегасе продолжается. Всё ещё не удалось установить, какими были мотивы Пэддока.