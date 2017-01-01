Убийство на подлодке: изобретатель реализовал сексуальные фантазии

Прокуроры считают, что датский изобретатель Петер Мадсен хладнокровно убил журналистку Ким Валль во время исполнения своих сексуальных фантазий, а потом расчеленил тело и утопил в море, сообщает France24.

Анализ ДНК подтвердил, что на руках, лице и шеи Мадсена есть следы журналистки.

Ранее сообщалось, что в компьютере Петера Мадсена нашли видео, на котором обезглавливают живых женщин.

По словам прокурора Якоба Бух-Йепсена, который ведет дело Мадсена, обнаруженные видео демонстрируют не только отрезание голов, но и пытки в отношении женщин, сообщает BBC.

46-летний Мадсен предположительно убил 30-летнюю Валль вскоре после того, как та взошла на борт «Наутилуса» 10 августа 2017 года.

Тело женщины без головы и конечностей нашли в море неподалеку от Копенгагена спустя 11 дней. Журналистка-фрилансер из Швеции Ким Валль готовила материал об изобретателе подлодки «Наутилус», для чего отправилась с ним в плавание.

Вскрытие тела Валль показало, что у нее есть ножевые ранения в районе гениталий и грудной клетки, которые, скорее всего, появились перед самой смертью женщины, либо сразу после.

Сначала изобретатель утверждал, что женщина сошла на берег целой и невредимой. Потом инженер-самоучка заявлял, что Валль погибла после того, как 70-килограммовая крышка люка упала ей на голову.