Полиция США предотвратила «второй Лас-Вегас»

Полиция штата Оклахома арестовала мужчину, распространявшего через Facebook угрозы устроить в городах Оклахома-Сити (штат Оклахома) и Сан-Антонио (штат Техас) кровавую бойню наподобие той, которая произошла в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе. Злоумышленнику предъявили обвинение в распространении ложных террористических угроз.

Угрозы в Facebook распространял 39-летний Родерик Ламар Робинсон. Согласно информации на его странице, мужчина проживал в Сан-Антонио (Техас), но родом был из Нормана (штат Оклахома, городок находится примерно в 32 км от Оклахома-Сити), уточняет местный новостной портал KSAT.

Операция по задержанию Робинсона проводилась полицейскими Оклахома-Сити при совместных усилиях полиции города Варр-Акрес (штат Оклахома) и Сан-Антонио (штат Техас). Всего несколько часов прошло между обнаружением подозрительных постов в соцсети и арестом.

Робинсона взяли под стражу дома у его друга в Варр-Акресе ночью во вторник, сообщается на странице полиции Оклахома-Сити в Facebook.

Его арестовали по обвинению в распространении ложных террористических угроз.

Полиция Сан-Антонио также выдала ордер на арест мужчины.

Как отметили в полиции Оклахома-Сити,

стражи порядка получили в Facebook несколько предупреждений от местных жителей

о постах в социальной сети с угрозами от имени Робинсона. Полицейские поблагодарили пользователей за помощь, а также выразили благодарность офицерам из полицейского департамента Сан-Антонио и Варр-Акреса за сотрудничество в проведении «быстрой, гладкой операции».

На странице полиции Сан-Антонио в Facebook сообщается, что стражам порядка из этого города также стало известно об угрозах Робинсона.

В связи с этим были введены дополнительные меры безопасности. При этом выяснилось, что Робинсон на тот момент находился в Оклахома-Сити. Полицейские Сан-Антонио незамедлительно связались с коллегами из соседнего штата и предупредили их о возникшей угрозе.





