Спустя 4 года после смерти: Могила олигарха Березовского заросла травой

Прошло четыре года, могила российского олигарха Бориса Березовского в Великобритании поросла травой. Такую неприглядную фотографию в своем Твиттере опубликовал журналист, редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Семья, друзья, бывшие партнеры по бизнесу, люди, пришедшие к власти благодаря ему, - вы где?» - задался вопросом Венедиктов на своей странице в Telegram.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели https://t.co/CzoREwCA6Z pic.twitter.com/0BCt0UF13G— Алексей Венедиктов (@aavst) October 4, 2017

Березовский, эмигрировавший в Великобританию в конце 2000 года, был найден мертвым 23 марта 2013-го в ванной своего дома в деревне Аскот недалеко от Виндзора.

По данным полиции, 67-летний Березовский совершил самоубийство. Впоследствии выяснилось, что он оставил после себя налоговую задолженность перед властями в размере 46 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость его имущества оказалась недостаточной для покрытия этой суммы.