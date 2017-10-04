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Спустя 4 года после смерти: Могила олигарха Березовского заросла травой

Русский TVNET
Борис Березовский | Фото: Reuters/Scanpix

Прошло четыре года, могила российского олигарха Бориса Березовского в Великобритании поросла травой. Такую неприглядную фотографию в своем Твиттере опубликовал журналист, редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Семья, друзья, бывшие партнеры по бизнесу, люди, пришедшие к власти благодаря ему, - вы где?» - задался вопросом Венедиктов на своей странице в Telegram.

Березовский, эмигрировавший в Великобританию в конце 2000 года, был найден мертвым 23 марта 2013-го в ванной своего дома в деревне Аскот недалеко от Виндзора.

По данным полиции, 67-летний Березовский совершил самоубийство. Впоследствии выяснилось, что он оставил после себя налоговую задолженность перед властями в размере 46 миллионов фунтов стерлингов, а стоимость его имущества оказалась недостаточной для покрытия этой суммы.

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