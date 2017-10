Депутат сообщил об убийстве одного из россиян, захваченных в плен ИГ

По словам Котлярова, он узнал о смерти Заболотного «из надежных проверенных источников».

«Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (прозвище Романа Заболотного — «Дождь«). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса», — сообщил Котляров в эфире «Дождя».

Информации о судьбе Григория Цуркану — второго россиянина, попавшего в плен, у Котлярова нет.

«Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы»,

— заявил Котляров в эфире «Дождя».

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km— AlqalaamVID (@AlqalaamVID) October 3, 2017