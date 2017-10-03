Депутат сообщил об убийстве одного из россиян, захваченных в плен ИГ

Роман Заболотный, попавший в плен к боевикам «Исламского государства», убит. О смерти Заболотного, жителя Ростовской области, сообщил телеканалу «Дождь» депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.

По словам Котлярова, он узнал о смерти Заболотного «из надежных проверенных источников».

«Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (прозвище Романа Заболотного — «Дождь«). Движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса», — сообщил Котляров в эфире «Дождя».

Информации о судьбе Григория Цуркану — второго россиянина, попавшего в плен, у Котлярова нет.

«Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы»,

— заявил Котляров в эфире «Дождя».

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km— AlqalaamVID (@AlqalaamVID) October 3, 2017

«Исламское государство» в конце сентября объявило о захвате в плен двух «российских солдат». 3 октября опубликовала видеозапись, на котором пленные назвали свои имена — Роман Заболотный и Григорий Цуркану.

Заболотный был опознан как член казачьей организации из Ростовской области, Цуркану — как член ветеранской организации «Боевое братство», бывший военнослужащий ВДВ. Родственники Цуркану сообщили, что в Сирию он уехал от частной военной компании «Вагнер».

Родители Цуркану рассказали «Радио Свобода», что с ними связались от имени российских спецслужб и рекомендовали «не поднимать шума», пообещав, что сын будет освобожден.