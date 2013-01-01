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Полиция задержала мчащуюся на машине со скоростью 140 км/ч 13-летнюю девочку

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Финская полиция была поражена, когда при задержании обнаружила, что за рулем превысившей скорость машины сидела 13-летняя девочка.

Сегодня в 4.30 утра в поле зрения полиции в Вааса попал превышающий скорость автомобиль, пишет Postimees.

Стражи правопорядка дали сигнал к остановке, но машина не сбросила скорость.

На участке, где разрешена скорость 80 км/ч, автомобиль мчал со скоростью 140 км/ч.

В итоге, когда водитель остановился, полицейские увидели, что за рулем была 13-летняя девочка.

Ее обвиняют в вождении без прав, превышении скорости и нарушении ПДД.

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