Тиллерсон назвал Трампа придурком?

Президент США Дональд Трамп вновь решил опровергнуть появившуюся накануне информацию телеканала NBC News о конфликте главы государства с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, из-за которого дипломат якобы даже подумывал об увольнении.

Днем ранее американский лидер называл канал «нечестным СМИ» и «позором для честной журналистики». Также президент призывал главу Госдепа опровергнуть сообщение NBC News. Теперь же Трамп решил самостоятельно заявить, что Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку.

Об этом Трамп по своему обыкновению написал в Twitter. «Рекс Тиллерсон никогда не угрожал уйти в отставку. Это фейковая новость, выпущенная NBC News. Низкие стандарты новостей и репортажей. Никакого подтверждения с моей стороны», - написал президент США у себя в микроблоге.

Накануне Трамп уже комментировал публикацию NBC News в Twitter, называя ее фейковой. «Госсекретарь Тиллерсон и вице-президент Пенс должны полностью опровергнуть историю NBC News», - писал, в частности, глава государства.

Тиллерсон на этом фоне опроверг любые сообщения о том, что он когда-либо раздумывал об отставке.

Вместе с тем госсекретарь не стал опровергать информацию о том, что назвал Трампа «придурком»,

о чем также говорилось в публикации телеканала.

Как сообщил NBC News, этим летом Тиллерсон был очень близок к отставке после накопившихся противоречий с Трампом. По данным источников телеканала, после заседания в Пентагоне, где присутствовали члены кабинета правительства и члены команды по национальной безопасности, глава Госдепа был настолько разочарован позицией президента по внешней политике, что затем в ходе разговора с коллегами в отсутствие главы государства назвал того «придурком».

По информации NBC News, после того как Тиллерсон в резкой форме высказался в адрес Трампа, лишь вице-президенту США Майклу Пенсу удалось уговорить главу американского внешнеполитического ведомства не уходить в отставку по собственному желанию.

В ходе диалога Пенс убедил Тиллерсона доработать хотя бы до конца текущего года.

О разногласиях между Тиллерсоном и Трампом, а также о вероятной отставке госсекретаря американская пресса ранее писала неоднократно.

В начале сентября журнал The Foreign Policy, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников Госдепа, сообщал, что пост главного дипломата США может вскоре занять действующий постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли. Собеседники издания отмечали, что Тиллерсон все чаще сторонится публичных выступлений по актуальным вопросам, в то время как Хейли давала комментарии по вопросу иранской ядерной программы и ситуации вокруг КНДР. В Госдепе эту информацию назвали слухами.

Также издание отмечало, что Тиллерсон неоднократно расходился с Трампом относительно иранской проблематики. В частности, глава Белого дома был недоволен тем, что госсекретарь не смог предоставить доказательств нарушения условий договора со стороны Ирана.

В конце августа газета The Washington Post писала со ссылкой на близкие к Белому дому источники, что

Трамп все больше недоволен работой Тиллерсона.

Сообщалось, что президент и глава Госдепа не сошлись при обсуждении численности войск США в Афганистане, а также по вопросам блокады Катара и Кубы.

В конце июля о вероятной отставке Тиллерсона сообщал телеканал CNN. По его данным, действующий госсекретарь и раньше имел разногласия с Трампом, но в последнее время противостояние с президентом резко усилилось.