Испания отменила заседание парламента Каталонии о суверенитете

Конституционный суд Испании отменил запланированное на 9 октября заседание парламента Каталонии, на котором местные депутаты намеревались объявить регион самостоятельным государством. Об этом говорится в распространенном постановлении КС, которое приводит ВВС.

Отмена заседания стала возможна благодаря иску каталонских социалистов, составляющих меньшинство в местном парламенте. В иске они говорили, что провозглашение независимости «уничтожит права депутатов», которые выступают против такого шага. Принятие иска КС автоматически отменяет заседание 9 октября.

По данным агентства Bloomberg, среди каталонских властей нет полной договоренности о том, что делать дальше: часть из них выступает с умеренных позиций и предлагает отложить окончательное провозглашение независимости, чтобы сохранить возможность для урегулирования ситуации в ходе переговоров с испанскими властями.

Остальные являются сторонниками более радикальных действий. Они выступают за то, чтобы все правительственные силы Каталонии объединились вокруг одной идеи об одностороннем провозглашении независимости, основываясь на итогах прошедшего 1 октября референдума.

В то же время министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль заявила, что конституция страны возлагает на вооруженные силы функцию защиты территориальной целостности королевства. Министр обратила внимание на важность соблюдения законов и судебных постановлений. «Все, что находится за пределами демократии, является угрозой для нашей нации», - сказала де Коспедаль, передает ТАСС.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.