В Италии мужчина с эстонским паспортом пытался перерезать себе горло

Итальянские полицейские во время проверки задержали сегодня недалеко от границы со Словенией автомобиль, сидящий в котором мужчина с предположительно поддельным эстонским паспортом грозился перерезать себе горло, пишет Postimees со ссылкой на Il Piccolo.

Недалеко от границы был остановлен автомобиль с норвежскими номерами. Когда итальянские полицейские задержали автомобиль и стали проверять документы, мужчина с очевидно поддельным эстонским паспортом стал угрожать, что перережет себе горло. Он начал воплощать угрозы в жизнь, но стражи правопорядка успели его остановить.

Мужчина был доставлен в больницу на вертолете.

В машине находились еще два мужчины с российскими паспортами.

Полицейские выясняют настоящие личности задержанных.