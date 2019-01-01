Страшное ДТП в России: погибли 19 человек (фото, дополняется)

В Петушинском районе Владимирской области в пятницу, 6 октября, произошло крупное ДТП: 19 человек погибли при столкновении пассажирского автобуса и поезда на станции Покров.

Пятеро пострадавших в ДТП, в том числе двое детей, находятся в реанимационном отделении ЦРБ города Петушки, также сообщил Александр Кирюхин. «Пять человек в Петушинской больнице - двое детей, трое взрослых. С ними работает бригада нейрохирургов, реаниматологов, детских хирургов и так далее. Решается вопрос о транспортировке во Владимир», - уточнил представитель Минздрава. По его словам, состояние детей оценивается как крайне тяжелое, взрослые - в тяжелом состоянии. «Других пострадавших в больницах нет. Мы работаем только с пятью пациентами», - отметил Кирюхин.

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В региональном управлении МЧС сообщили, что в ДТП попал автобус, ехавший из Казахстана в Москву. На сайте Центрального регионального центра МЧС России отмечается, что авария произошла в 03:39 по местному времени на железнодорожном переезде. Автобус с казахстанскими номерами столкнулся с поездом, который следовал по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

По предварительным данным, нарушение правил дорожного водителем автобуса стало причиной ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом, заявили в полиции.

По другим данным, причиной ДТП стала неисправность двигателя у автобуса. «По предварительным данным, автобус заглох на железнодорожном переезде и его практически снес пассажирский поезд», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На сайте «Российских железных дорог» (РЖД) говорится, что автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, который уведомляет бригады поездов о преграде на пути.

«Машинист пассажирского поезда N60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным», - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, уточняются личности погибших, выясняются все обстоятельства ДТП. На место выехало руководство УМВД России по Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова взяла под контроль ситуацию с ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь губернатора Рита Шляхова. «Губернатор контролирует ситуацию. На место ДТП выехали руководители профильных министерств и ведомств региона», - уточнила она.