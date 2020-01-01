Эстония откладывает возведение забора на границе с Россией

Согласно первоначальным планам современная граница Эстонии с Россией должна была быть готова в следующем году, самое позднее – через два года, но сейчас еще не достроены испытательные отрезки и даже 2020 год может оказаться слишком оптимистичным сроком окончания работ.

Еще в ноябре прошлого года, тогдашний министр внутренних дел Ханно Певкур (Партия реформ) сказал, что правительство поставило перед собой амбициозную цель – построить забор-границу в год столетия Эстонии, то есть к концу будущего года: «Понятно, что большая часть работы сейчас сделана лишь наполовину или ее только предстоит сделать, но все участники готовы выложиться все сто, чтобы граница была готова к указанному сроку».

В последнее время, говоря о состоянии стройки, политики далеко не так рьяны, как были в прошлом году. Причина проста: показать они могут меньше, чем предполагают распаленные ими же ожидания общественности.

Руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры Тамар Тамм сказал Postimees, что сейчас никто не решится пообещать, что граница будет готова в следующем году: «Возможно, это был самый-самый изначальный план, о котором говорили тогда, когда начали расчищать приграничную зону. Это так и так было несколько излишне оптимистичным».

По словам Тамма, сейчас говорят, что граница будет готова в 2020 году.

К концу года 3,2 километра

Но работа все же идет. «Два испытательных участка сейчас в работе и в этом году это должно быть завершено», - объяснил Тамм. Оба отрезка имеют протяженность в 1,6 километра. На первом испытательном участке установлена охранная техника и забор-препятствие от животных. На втором участке болотистые зоны и там испытывают постройки с особым решением: «Какая-то часть границы уже такая, какой мы ее себе представляем». Речь идет о нескольких километрах.

«На втором участке, есть такие болотистые и мягкие районы, где пока только разрабатываются разумные в финансовом плане решения для строительства патрульное тропы и границы», - продолжил Тамм. Болота и заливные луга – это особенность восточной границы, но там должна быть возможность подъехать на патрульной машине.

«Там либо установят понтоны, либо проложат патрульную тропу чуть в стороне от границы, на месте, где поверхность лучше».

На испытательном участке также проведены исследования, чтобы понять, какое дно у болота – в некоторых местах оно в восемь метров глубиной. «Мы могли бы построить большой мост, но нужно посмотреть и то, что разумнее для государственного кошелька»,- добавил Тамм.

Все 136 километров юго-восточной границы должны быть проходимы как минимум пешком, или для ландшафтных самоходок.

Пограничная зона на данный момент очищена от кустарника и деревьев, а пни выкорчеваны. Сейчас уже организуются конкурсы на господряд, чтобы сохранить эту территорию чистой. На юго-восточной границе есть еще участки земли, которые по еще не ратифицированному пограничному договору с Россией идут на обмен – эти приграничные зоны сейчас расчищать не стали.

В любом случае Тамм надеется, что в будущем году будет объявлен конкурс на строительный господряд и пограничный забор начнут строить масштабно.

Неясная стоимость

Когда строительство восточной границы началось, политики говорили о стоимости в сумме до 75 миллионов евро. По словам Тамма, о точной сумме можно будет говорить, когда будут готовы экспериментальные отрезки – на их основе можно будет рассчитать цену возведение остальной части границы. «Пока со строительством не дошло до того, чтобы понять, что оно окажется дешевле изначально запланированного», - добавил руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры.

Там, где можно поставить забор, на верхней части нужно будет установить и колючую проволоку для воспрепятствования прохода. Но забор не будут все же строить на всем протяжении в 136 километров: «Где разумно построить забор, там забор будет, но часть границы охраняется другими техническими средствами. Все же смотрят на то, как можно справиться подешевле».

Рассказ Тамма больше не излучает того оптимизма, который несколько лет назад излучали обещания политиков. Тогда обещали современную границу без каких-либо компромиссов. Теперь цель сделать все подешевле?

«Нет, я имел в виду, что если нам, например, придется выбирать между жутко дорогим радаром и охранной камерой по несколько меньшей цене и эта камера нам подходит, то возьмем эту камеру,- уточнил Тамм. – Поставить забор на болоте очень сложно и там ищут более дешевое и простое решение. Цель, покрыть всю границу техническими средствами и на сто процентов иметь возможность обнаружить ее нарушение».

По заверению Тамма, и южные соседи тоже строят на своей границе забор.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТОНСКОЙ ГРАНИЦЫ С РОССИЕЙ

Для охраны границы погранслужба возьмет на вооружение роторные летательные аппараты, дроны, сенсорные технологии и так далее.

Также появится новая инфосистема, организующая охрану границы, и государство отремонтирует кордоны, а также пограничные пункты. Пограничники получат премии и современнее рабочие средства.

Сейчас пограничная полоса расчищена, готов и тройной пункт границы Эстонии-Латвии-России.

В Вырумаа и Пылвамаа пограничная линия обозначена, всего установлено 552 пограничных столбов. И в Ида-Вирумаа идет обозначение пограничной линии. На Чудском озере для обозначения зоны пограничного режима установили 130 вех. Кроме того, зону пограничного режима на Нарвском водохранилище обозначили 45 вехами.

На восточную границу заказаны и установлены в значимых местах предупредительные знаки.

На первом испытательном участке начали тестирование мониторинговой и охранной системы. На втором участке идет строительство, на болотных участках там будут установлены понтонные дороги.

В ходе развития восточной границы было очищено находящееся на границе озеро Ванигоярв. Дно искусственного озера на эстонской стороне было очищено, обновлен и регулятор отвода воды.

Для возведения патрульного пути на берегу реки Нарва составлен проект, ведется проверка влияния на окружающую среду.

Для расширения мониторинговой и охранной системы на реке Нарва объявлен конкурс на господряд.

Источник: Департамент полиции и погранохраны