В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе

В Европе обнаружен всплеск радиоактивности в воздухе. Точный источник неизвестен, имеющиеся данные показывают, что он находится в Восточной Европе, сообщает Popular Mechanics.

Повышение уровня изотопа рутений-106 наблюдается с 29 сентября в таких странах Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция.

Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечает, что повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.

Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности, при лечения опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников