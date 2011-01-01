Украина в Карпатах «прорвалась» в ЕС. Через тоннель

Строительство тоннеля с двумя железнодорожными полотнами длиной 1764,5 метра завершилось в Карматах. Он находится в 30 метрах от действующего технически изношенного тоннеля. Об этом сообщается на сайте строительной ассоциации Интербудмонтаж.

Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

FOTO: interbudmontazh.com

Korrespondent.com сообщает, что тоннель бывший, построенный в 1886 году тоннель исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывает ограничения на весь международный транспортный коридор.

Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта. Впервые о строительстве тоннеля заговорили в 2011 году. В 2014 году Европейский инвестиционный банк объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз.

FOTO: interbudmontazh.com

Бескидский однопутный железнодорожный тоннель находится между станцией Бескид (Львовская область, Прикарпатье) и станцией Скотарское (Закарпатская область). Его пробили под Верховинским Вододельным хребтом — главным водоразделом Украинских Карпат. Он проложен в толще меловых и третичных песчаников и сланцев.

FOTO: interbudmontazh.com

Справка

Длина тоннеля 1750 метров. Продольный профиль тоннеля двускатный, с переломом посередине. Электрифицирован постоянным током =3кВ.

До 2016 года исторический Бескидский тоннель был единственным однопутным участком на двухпутной линии «Львов — Стрый — Мукачево — Батьево — Чоп».

Бескидский тоннель входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор(«Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия»).

История

Тоннель был построен ещё во времена Австро-Венгрии в 1886 году при императоре Франце-Иосифе I.

Бескидский тоннель доставлял неудобства железнодорожникам и пассажирам, так как при использовании паровой тяги тоннель быстро наполнялся паром, дымом и копотью. Пассажиры на время проезда тоннеля закрывали наглухо окна, прикрывали рот и нос платками.

Во время Второй мировой военный тоннель повредили, отступая, венгерские войска, но силами всех железных дорог СССР Бескидский тоннель был восстановлен всего за два года и начал нормально работать уже в 1946-м.