Песков: Путин не планирует разговаривать с Трампом в день рождения

У президента России Владимира Путина в его день рождения не запланирован телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин «будет получать поздравления, эти разговоры уже запланированы».

«Нет, не запланирован», — ответил он на вопрос журналистов, запланирован ли у российского лидера разговор по телефону с Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет встречу с американским послом в России Джоном Ханстманом в пятницу, 6 октября.