Полиция пришла с обыском в московский штаб Навального

Cотрудники полиции пришли с обыском в московский штаб оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится по арестом. Оперативные мероприятия решили провести за день до всероссийской акции протеста, о которой оппозиционер объявил несколько дней назад.

«Обыск проводится в рамках уголовного дела Николая Ляскина, которое завели после того, как на Николая напали с трубой», - говорится в Twitter команды оппозиционера и отмечается, что сотрудники штаба ждут адвоката.

Ляскина атаковали 15 сентября около выхода из штаба на улице Гиляровского у метро «Проспект Мира» и несколько раз ударили железной трубой. Один из ударов пришелся в голову, медики позже констатировали сотрясение мозга и закрытую травму головы. Ляскин считает, что нападавший был один, и связывает атаку с активностью предвыборного штаба по организации митингов, а сам подозреваемый заявил, что за нападение ему заплатили сами оппозиционеры.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство»), представители Ляскина настаивают, что его надо переквалифицировать на статью 277 УК («Посягательство на жизнь государственного деятеля»).

4 октября Навальный призвал всех желающих принять участие во всероссийской акции в свою поддержку в качестве кандидата в президенты РФ.

Мирные пикеты должны состояться в городах России 7 октября - в день рождения президента России Владимира Путина.

Акции организуют 80 штабов Навального по всей стране, говорилось в посте оппозиционера, который он надиктовал, находясь под арестом. Главное мероприятие запланировано в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00. Полиция Петербурга отреагировала почти сразу, заявив, что будет жестко пресекать несанкционированные акции.

Навальный был задержан в подъезде дома перед митингом в Нижнем Новгороде 29 сентября. Вечером того же дня его отпустили под обязательство о явке. 2 октября Симоновский районный суд Москвы арестовал политика на 20 суток за призывы к акции в Нижнем Новгороде. Сегодня, 6 октября, Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте политика.

Соратник Навального, руководитель его избирательного штаба Леонид Волков, также находится под арестом. Изначально Савеловский районный суд приговорил задержанного 29 сентября в Нижнем Новгороде Волкова к 20 суткам ареста. Он подал апелляцию. Накануне Мосгорсуд удовлетворил ее, и Волкова освободили, но сразу же задержали, обвинив по части 8 статьи 20.2 КоАП из-за двух твитов и отправили под арест на те же 20 суток.