Разобранные рельсы: Литовская ж/д оспорит штраф Еврокомиссии

Глава государственной литовской железнодорожной компании «Lietuvos gelezinkeliai» (LG, Литовские железные дороги), которую в минувший понедельник Еврокомиссия оштрафовала на 28 млн. евро за ограничение конкуренции в результате разбора ветки в латвийскую Реньге, не исключает, что решение ЕК будет обжаловано в суде Евросоюза с целью снижения размера штрафа или его аннулирования.

«После оценки решения ЕК можно будет решать, как поступить дальше. Один из вариантов - обжаловать и добиваться того, чтобы штраф был вовсе аннулирован или сокращен. Суммы очень велики с учетом возможных дополнительных исков и могут вырасти до 100 млн. или 200 млн. евро - это огромное финансовое бремя для компании», - сказал в интервью BNS глава LG Мантас Бартушка.

По словам Бартушки,

компания уже ведет консультации с подавшей жалобу в ЕК компанией «Orlen Lietuva» об исправлении нарушения, этот вопрос будет обсуждаться и с Латвией.

«Мы со своими партнерами всегда склонны говорить, искать решения, даже в таких сложных ситуациях, как Реньге. Мы будем общаться как с «Orlen» , так и с латвийскими партнерами, удастся ли найти возможный компромисс, это уже зависит от обеих стороны», - сказал Бартушка.

Он не комментировал заявление премьера Саулюса Сквярнялиса о том, что LG предложила «Orlen» снизить тарифы в обмен на то, что ветка в Реньге не будет восстановлена.