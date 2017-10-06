В Мексике застрелили Сталина (видео)

В мексиканском штате Мичоакан неизвестные застрелили мэра города Парачо по имени Сталин Санчес Гонсалес. По сообщениям очевидцев, преступники напали на чиновника недалеко от его резиденции. Губернатор штата Сильвано Ауреолес уже заверил общественность в том, что он взял под личный контроль расследование убийства.

«Мои искренние соболезнования родственникам и друзьям мэра города Парачо Сталина Санчеса Госналеса, которого был лишен жизни сегодня утром», - говорится в сообщении губернатора, размещенном на его официальной странице в Twitter.

Mis más sinceras condolencias a familiares y amigos del edil de Paracho, Stalin Sánchez González, quien fue privado de la vida esta mañana.— Silvano Aureoles (@Silvano_A) October 6, 2017

Он подчеркнул, что отдал распоряжение прокуратуре Мичоакана немедленно начать расследование по факту убийства и в кратчайшие сроки установить личности преступников и задержать их.

По информации местного издания Provincia, убийство произошло утром 6 октября возле дома Госналеса. По словам очевидцев, не менее пяти человек открыли огонь по градоначальнику из автомобиля и скрылись с места преступления. В результате полученных огнестрельных ранений мэр Парачо скончался.

Это далеко не первый случай убийства градоначальников в Мексике, где очень высокий уровень преступности. В августе этого года преступники убили главу администрации города Уэуэтлан в штате Пуэбла. В июле бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, напоминает РИА «Новости».

Отметим, что мексиканец, названный в честь советского вождя - не редкость, во всем мире однофамильцы или тезки знаменитых российских лидеров периодически мелькают в новостных сводках.

В апреле 2017 года на выборах президента Эквадора победил кандидат от правящей партии Ленин Морено. Имя в честь Ленина получил и родившийся в семье марксиста из Венесуэлы террорист Ильич Рамирес Санчес (Карлос Шакал), его родных братьев звали Владимир и Ленин, напоминает РБК.

В августе прошлого года в американском городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) перед судом предстал полный тезка президента РФ Владимира Путина. 48-летний афроамериканец, которого журналисты призывали не путать с главой российского государства, был задержан в местном продуктовом супермаркете Publix после того, как начал кричать на сотрудников магазина. Ему были предъявлены обвинения в несанкционированном проникновении в супермаркет и отказе подчиниться требованиям сотрудников полиции без применения физической силы.