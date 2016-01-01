LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

В США обвинили троих человек в попытках организовать теракты

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Минюст США обвинил трех граждан США, Канады и Филиппин в попытке организации теракта в Нью-Йорке в 2016 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемыми оказались 19-летний канадец Абдулрахмана эль-Бахнасави, 19-летний гражданин США Тала Харуна, проживающий в Пакистане, и 37-летний гражданин Филиппин Рассела Салика.

По данным ведомства, они планировали серию взрывов во имя террористической группировки Исламское государств во время Рамадана.

Ранее Госдепартамент США предупредил американцев о террористической угрозе по всему миру.

Терроризм
0 Комментарии