LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

В России начались акции сторонников Навального

Meduza.io
Фото: EPA/ScanPix

В российский городах начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Мероприятия прошли, в частности, в Хабаровске, Улан-Удэ и Чите. Во Владивостоке начало акции запланировано на 16:00 по местному времени. Информации о задержании участников пока нет.

В Хабаровске акция началась в 14:00 по местному времени (7 утра по Москве), на нее вышли, судя по фотографиям, несколько десятков человек. Перед акцией в местный штаб пришли с проверкой полицейские из-за вывески на здании.

В Улан-Удэ сторонники Навального собрались на пикет в парке Юбилейный (акция была согласована местными властями).

Алексей Навальный Россия
0 Комментарии