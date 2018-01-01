«Свободные латыши мира» приняли резолюцию по Латвии

Объединение свободных латышей мира (ОСЛМ) призывает правительство сделать все возможное, чтобы уменьшить эмиграцию жителей из Латвии, способствовать росту рождаемости и повышению благосостояния жителей. Об этом говорится в резолюции, принятой на ежегодном заседании правления ОСЛМ.

На трехдневном заседании правления ОСЛМ обсуждались сотрудничество и поддержка диаспоры, вопросы безопасности и экономики, решение проблем в сфере образования и демографии, подготовка к празднованию столетия Латвии, вопросы дальнейшей деятельности организации.

В резолюции ОСЛМ выражает латвийскому правительству признательность и благодарность за поддержку диаспоры, увеличение финансирования культуры и образования.

ОСЛМ призывает свои членские организации сделать все возможное для обеспечения безопасности стран Балтии и продолжения участия военных сил США, Канады и ЕС в ее укреплении.

Правление ОСЛМ подтвердило проведение следующего Всемирного латышского форума экономики и инноваций в Валмиере в июне 2018 года.

В ежегодном совещании ОСЛМ участвовали 16 имеющих право голоса представителей центральных латышских организаций со всего мира.