На акциях в поддержку Навального задержали более 260 человек

В российских городах 7 октября на акциях в поддержку Алексея Навального задержаны по меньшей мере 262 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». По данным издания, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — по меньшей мере 66 человек. В Ярославле задержали 54 человека, в Липецке — 20, в Екатеринбурге — 14. Всего людей задерживали в 27 городах.

В Москве демонстрация на Пушкинской площади переросла в шествие по Тверской улице в сторону Кремля. В столице России тоже не обошлось без задержаний, но они единичные. По уверениям главка МВД, на Пушкинскую и Тверскую вышли около 700 человек. Участники и наблюдатели говорят, что собралось несколько тысяч.

В большинстве городов акции сторонников Навального прошли без инцидентов, однако в некоторых городах они обернулись задержаниями активистов и организаторов. Активнее всего полиция работала в Самаре, Туле и Ижевске, - отмечает Newsru.com.

Среди задержанных в Екатеринбурге - координатор штаба Навального Виктор Бармин. Его забрали в автозак после того, как он отказался покинуть площадь по требованию полицейских, передает Znak.com. Позднее Бармин сообщил «Интерфаксу», что вместе с ним задержали более 30 человек.

Ройзман назвал действия полиции «полностью избыточными». Он указал, что на акцию пришли люди, которые «не имеют отношения к Навальному». Митинг в Екатеринбурге стал одним из самых многочисленных среди всех акций 7 октября.

После окончания митинга в Екатеринбурге собравшиеся двинулись с площади по направлению к отделу полиции, куда забирали участников акции.

В Санкт-Петербурге власти города отказались согласовывать митинг на Марсовом поле и не предоставили другой площадки. Навальный заявил, что так делать нельзя, и продолжает звать своих сторонников приходить вечером на Марсово поле. В Москве акцию на Тверской тоже не согласовали. На Пушкинскую площадьпришли более тысячи человек, которые затем отправились гулять по Тверской.

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу.