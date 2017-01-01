Порошенко на год продлил особый статус районов Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко на год продлил действие особого статуса контролируемых сепаратистами районов Донбасса - так называемых Донецкой и Луганской народных республик. В пресс-службе президента Украины говорят, что указ создает условия для направления в Донбасс миротворцев ООН, хотя саму миссию в Москве и Киеве видят по-разному, - отмечает Newsru.com.

О продлении особого режим говорится в законе 2167-VIII «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины». (Цитата по «Интерфаксу».)

В пресс-службе президента Украины отмечают, что данный закон также определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается приверженной мирному урегулированию ситуации на основе принципов и норм международного права и устава ООН. В законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию,

которая в пределах международно признанных границ является целостной и неприкосновенной.

Пресс-служба подчеркивает: «Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН».

Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада Украины продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), который должен был утратить силу 18 октября 2017 года. Закон был принят с минимальным перевесом - за него проголосовали 229 нардепов.

«Ответственное голосование большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию», - подчеркнул Порошенко в своем видеообращении в связи с принятием закона.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Его статья 10 – переходные положения – устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуются исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах, - сообщает korrespondent.net.

В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых, выборы в ОРДЛО невозможны. Среди этих условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Согласно закону от 2014 года, особый порядок местного самоуправления заключается в том, что государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к ответственности участников событий на Донбассе. Кабинет министров и центральные органы власти по инициативе органов местного самоуправления могут заключать договора относительно экономического, социального и культурного развития ОРДЛО.