В Лондоне машина наехала на толпу людей у музея

В столице Великобритании машина наехала на людей, которые стояли около Музея естественной истории, одного из самых знаменитых в Лондоне. Пострадали несколько человек, передает Sky News.

Агентству Reuters в полиции заявили, что произошедшее не было терактом.

Как сообщает полиция, в результате инцидента пострадали несколько человек. По данным местных СМИ, их травмы не опасны для жизни. Водителя автомобиля задержали.

Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp— Sky News (@SkyNews) October 7, 2017

По информации издания Evening Standard, станции метро South Kensington и Sloane Square после инцидента были эвакуированы.

Как передал корреспондент BBC News,

водитель пересек проезжую часть по диагонали, и сбил с ног по меньшей мере одного пешехода.

Задержан один мужчина. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи и несколько отрядов полиции. Устанавливаются обстоятельства инцидента. На данный момент произошедшее не квалифицировано как теракт.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту и зарезал ножом полицейского. Погибли пять человек. 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро и с ножами напали на прохожих. В результате атак погибли восемь человек, еще 48 пострадали.

За последнее время в городах Европы зафиксирован ряд терактов с использованием автомобилей, с помощью которых преступники давят прохожих. По этой причине подобные инциденты даже в отсутствие жертв привлекают внимание СМИ и общественности.