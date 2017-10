В Лондоне машина наехала на толпу людей у музея

Агентству Reuters в полиции заявили, что произошедшее не было терактом.

Как сообщает полиция, в результате инцидента пострадали несколько человек. По данным местных СМИ, их травмы не опасны для жизни. Водителя автомобиля задержали.

