Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка

Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay содержит расчеты того, куда ему нужно было целиться, дабы убить как можно большее число людей. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает телеканал CNN.

Об этом телеканалу сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. Ранее CNN утверждал, что данные, содержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Погибли 59 человек, пострадали более 500.